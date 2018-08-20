Стрельба в Харькове: семье погибшего патрульного выплатят 1,3 млн грн

Семье патрульного полицейского Дмитрия Кириенко, погибшего в ночь на 20 августа в Харькове во время стрельбы возле здания городского совета, выплатять компенсацию в сумме 1,3 млн грн.

Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко в Facebook.

– Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко МВД будет выплачена компенсация в сумме 1 млн 321 тыс. 500 гривен. Столько предусмотрено законом в случае гибели полицейского, верному своей присяге. Но эти деньги не вернут полуторогодовалой дочери ее отца, – написал Геращенко.

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Напомним, что сегодня около 00.37 возле здания городского совета в Харькове полицейский наряд увидел раненого охранника, а рядом с ним стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.