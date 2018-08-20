Цены на электричество в Украине могут вырасти в два раза

В Украине в рамках реформы рынка электроэнергии, а также из-за отсутствия дотаций из бюджет могут вырасти цены на электричество.

Информацию сообщает АиФ со ссылкой на заявление НКРЭКУ.

Отмечается, что тарифы могут вырасти примерно в два раза.

– На сегодня тариф на электроэнергию составляет 0,9 грн за первые 100 кВт-ч и 1,68 грн за каждый последующий. После отказа Нацкомиссии от формулы Роттердам+ регулировать стоимость электроэнергии будет рынок. На сегодня экономически обоснованный тариф составляет 1,85 грн/КВт-ч… Необходимо все же постепенно приводить тарифы к экономически обоснованному уровню, – рассказала глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Руководитель Нацкомиссии уточнила, что в виду отсутствия субсидирования продавать электричество населению ниже себестоимости, работая в убыток, поставщики не будут.

– Возможно, субсидий будет достаточно, чтобы защитить тех, кто не сможет платить. Главная проблема – если обязать поставщиков сдерживать цены, нужно найти компенсатор этих расходов. То есть нельзя просто сказать: продавайте по цене ниже себестоимости. Нужно компенсировать эту разницу, – добавила она.

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Напомним, что 11 июля компания Киевэнерго заявила о возможности ареста имущества должников за тепло и горячую воду без их ведома исполнительной службой Минюста.