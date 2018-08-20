Во Львове полицейский задержал граффитчика и получил в награду квартиру

Львовского полицейского Владимира Костомаху, получившего ножевое ранение при задержании двух граффитчиков, наградили оружием и служебным жильем.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

– Ведомственной поощрительной наградой МВД “​​Огнестрельное оружие” награжден старший оперуполномоченный Галицкого отдела полиции Львовщины, капитан полиции Владимир Костомаха, который получил ранение. Руководство Нацполиции приняло решение о выделении раненому полицейскому служебного жилья, – говорится в сообщении.

Награду вручал лично глава Нацполиции Сергей Князев во время посещения раненого в больнице.

В пресс-службе сообщили, что Костомаха несет службу с 2011 года, трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов, является участником боевых действий.

Раненый полицейский утверждает, что нарушители знали, что они полицейские.

– Потому что мы несколько раз кричали, что мы полиция, – рассказал Костомаха о задержании граффитчиков.

Также сообщается, что нагрудными знаками “За отвагу в службе” наградили еще двух работников Галицкого отдела полиции – заместителя начальника сектора, майора полиции Романа Росипа и оперуполномоченного, лейтенанта полиции Александра Зюганова.

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Напомним, что во Львове арестовали мужчину, который ножом ранил полицейского во время задержания за граффити.