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Украина может легализировать перевозки к границе с Крымом

Представительство президента Украины в Крыму выступает за отбор на конкурсной основе компании для легальных пассажирских перевозок к административной границе Херсонской области и полуострова.

Адмінкордон з Кримом

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя президента в АРК Изет Гданов, передает Интерфакс-Украина.

Такую необходимость он объяснил тем, что “наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты”.

Гданов отметил, что вопрос перевозок находится в компетенции районной и областной государственных администраций, а также Госслужбы по безопасности на транспорте.

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– Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, – сказал он, добавив, что нелегальные перевозчики исчезнут, когда появятся легальные.

Кстати, Факты ICTV узнали, как изменилась жизнь в Крыму через четыре года после аннексии полуострова.

ФотоУНИАН

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