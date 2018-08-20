Украина начинает серийное производство 152-мм снарядов для Гиацинта

Президент Украины Петр Порошенко сообщает о завершении испытаний снарядов для артиллерийской системы Гиацинт и начале их серийного производства.

– Завершено испытание 152-мм снарядов для артиллерийской системы Гиацинт. В настоящее время Государственная акционерная холдинговая компания Артем переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые уже в ближайшее время будут поставляться в украинское войско, – написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По словам главы государства, следующим шагом будет переход в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в калибрах от 100мм к НАТОвскому калибру в 155мм.

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– Продолжаем усиливать обороноспособность украинского войска!, – резюмировал Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун.