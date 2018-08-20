PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Украина начинает серийное производство 152-мм снарядов для Гиацинта/

Украина начинает серийное производство 152-мм снарядов для Гиацинта

Президент Украины Петр Порошенко сообщает о завершении испытаний снарядов для артиллерийской системы Гиацинт и начале их серийного производства.

– Завершено испытание 152-мм снарядов для артиллерийской системы Гиацинт. В настоящее время Государственная акционерная холдинговая компания Артем переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые уже в ближайшее время будут поставляться в украинское войско, – написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По словам главы государства, следующим шагом будет переход в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в калибрах от 100мм к НАТОвскому калибру в 155мм.

Читайте: Ураганы готовы к бою: силы ООС провели испытания на Донбассе

– Продолжаем усиливать обороноспособность украинского войска!, – резюмировал Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина получила от США военной техники на $50 миллионов
На боеспособность ВСУ необходимо 112 млрд грн, дают только 82 – Муженко
В ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу
Ураганы готовы к бою: силы ООС провели испытания на Донбассе
Оружие независимости: что покажут на параде в Киеве (ТЕСТ)
Уничтожает бронетехнику в 5 км – Украина испытывает новый танк
ЗСУ парад на День незалежності
Смерть для наших врагов! Чем Украина удивит на День независимости
САУ Богдана
155-мм САУ Богдана – первые фото
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка