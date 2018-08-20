PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине предложили ЕС и США ограничить сообщения с РФ/

В Украине предложили ЕС и США ограничить сообщения с РФ

В Администрации президента предлагают ЕС и США блокировать сообщения с Россией.

Потяг

Об этом сообщил заместитель представителя АРК по Крыму в Администрации президента Украины Изет Гданов, передает УНИАН.

Он уточнил, что авиационного сообщения у Украины с Россией уже нет.

–  Как вы уже знаете, у нас нет авиационного сообщения с Россией, имеем в виду материковую часть Украины, потому какая целесообразность от железнодорожного сообщения, какая целесообразность от автобусного сообщения? – спросил Гданов.

Представитель АП также предлагает Евросоюзу и США принять меры по блокированию сообщения с РФ по примеру украинского правительства.

– Пока РФ не будет уважать международные нормы и границы других государств, Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут вынуждены реагировать на это, – сказал Гданов.

Читайте: Вернется к болоту и медведям. Омелян о сообщении с РФ

Напомним, что 16 августа 2018 года Украина подписала исторический документ, который вводит новые ограничения в сообщениях с РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка