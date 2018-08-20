Война на Донбассе: боевики ведут огонь по военным из БМП и крупнокалиберных пулеметов

Боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино.

Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

Читайте: Сенцов и мандат миротворцев на Донбассе – встреча Путина и Меркель

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена обсудить с Путиным миссию ООН на Донбассе, и надеется на новую попытку обеспечить там перемирие.