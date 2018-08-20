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За пропаганду Правого сектора – в России осудили украинца Терновского

В России задержанного украинца приговорили к лишению свободы якобы за причастность к деятельности Правого сектора.

Роман Терновський

Украинца Романа Терновского, которого задержали в России, приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы за якобы причастность к деятельности Правого сектора, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

– Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), – говорится в сообщении.

По версии следствия Терновский на территории Украины якобы “занимался организацией производства и распространения атрибутики с символикой Правого сектора”.

– Кроме того, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности Правого сектора среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, – добавляется в сообщении.

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К слову, в новом иске Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ есть конкретные фамилии россиян, причастных к незаконному удержанию украинцев на территории России и в оккупированном Крыму.

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

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