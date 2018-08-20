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Из-за танков на улицах Киева образовались 10-бальные пробки

Жители Киева заметили танки на улицах столицы.

Танк

Жители Киева увидели, как улицами города проезжают несколько танков, сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

– Стадион Старт, улица Рыбалко, выезд на Черновола, – сообщил один из жителей столицы.

На видео видно, как по улице проезжает несколько танков. Пользователи считают, что это – еще одна репетиция ко Дню независимости.

Центр Киева уже начали перекрывать.

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Из-за репетиции парада также образовались пробки, передают Вести.

– На бульваре Леси Украинки вплоть до метро Печерская движение автомобилей практически остановилось. Также полностью стоит улица Мечникова в сторону центра, – сообщает издание.

К слову, погода на День независимости обещает быть солнечной и жаркой по всей территории Украины.

Фото: dtp.kiev.ua

Видео: dtp.kiev.ua

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