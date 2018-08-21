10 украинских слов, которые обогатят вашу речь

Первому украинскому словарю Лексикон славеноросский и имен Толкование Памви Беринди исполняется 391 год. Факты ICTV предлагают ознакомиться с особыми украинскими словами, которые следует знать и употреблять в повседневном общении.
21 августа 1627 года вышел в свет Лексикон славеноросский и имен Толкование Памви Беринди.
Словарь был напечатан на средства автора в Киево-Печерской лавре и стал результатом почти тридцатилетней работы.
Факты ICTV предлагают вспомнить особенные украинские слова, которыми богат наш язык.
Яркие лексемы пополнят словарный запас и с легкостью заменят надоедливый суржик.
Кебета – способность, умение, дарование; ум.
“Чи так, батьку отамане? Чи правду співаю? Ех, якби то!.. Та що й казать? Кебети не маю!” (Тарас Шевченко).
Нестелепа – неповоротливый, неуклюжый человек.
“Знав би той нестелепа, як стріляю. Поцілив би йому крізь вічко його кольчуги прямо в пупа! Ги-ги!” (Павло Загребельний).
Тужавий – плотный, тугой, не мягкий.
“Іде неквапом, упевнений, що його ждуть, сповнений пихи й нахабства, ліниво переставляє чоботи, вминає тужавий сніг: ри-и-ип! ри-и-ип!” (Павло Загребельний).
Абищиця – вещь или дело, не имеющее никакой ценности или значения; мелочь, ерунда.
“Це така абищиця, що не варт і казати…” (Словник Грінченка).
Чвиря – непогода, слякоть.
“А зима зовсім згнила, і шкульгає Різдво в мряку чвирі…” (Микола Хвильовий).
Примилятися – поведением, разговором, манерами пытаться нравиться кому-либо, соблазнять кого-то; словами, поступками подлизываться к кому-либо с определенной целью; заискивать.
“Він крутився поміж своїми людьми, усміхався та примилявся до їх та нишком іноді казав кому щось…” (Б. Грінченко).
Мріти – еле светиться; мерцать; светать.
“На могилі кобзар сидить
Та на кобзі грає.
Кругом його степ, як море
Широке, синіє.
За могилою могила,
А там — тілько мріє” (Тарас Шевченко).
Сопух – вонь.
“Ця духота й цей сопух запаморочували доразу кожного свіжого, що входив до хати…” (Лесь Мартович).
Розбруньковуватися – приоткрываться, раскрываться (о почках, цветах, листьях).
“Чудесний весняний день… Сонце… Ось-ось розбрунькнуться каштани… ” (Остап Вишня).
Легіт – легкий приятный ветерок.
“Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки…” (Михайло Коцюбинський).
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Факты ICTV также публиковали афишу мероприятий на День независимости в Киеве.