Банковские проверки: в Украине больше не будут блокировать карточки без причины

Нацбанк Украины позволил финучреждениям перейти на упрощенную процедуру проверки клиентов.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-0008/44785, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Это значит – если операции не вызывают подозрения, можно провести верификацию клиента через электронную почту или телефонну связь, не вызывая его в отделение банка.

– Процедуры для соответствующего уточнения/дополнительного уточнения информации могут предусматривать использование средств электронной почты (например, заполнение электронного опросника), в том числе с применением электронной цифровой подписи/электронной подписи, или телефонной связи, call-центра, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка и клиентов, и не предусматривать личного присутствия клиента в учреждении банка, – говорится в документе.

Банкам также разрешили не гонять людей в отделения по любому поводу.

При этом НБУ назвал три правила для идентификации человека:

1. Не реже одного раза в год, если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации уголовных доходов и финансирования терроризма оценивается банком как высокий.

2. Не реже одного раза за два года, если такой риск оценивается банком как средний.

3. Для всех остальных случаев срок уточнения данных не должен превышать трех лет.

Это сделали для того, чтобы решить проблему, на которую все чаще жалуются люди. Банки настаивают на их личной регулярной явке в отделения для формального подтверждения известных данных. При этом банки все чаще блокируют карточки, если клиент не проходит финмониторинг.

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К слову, в Нацбанке Украины спрогнозировали колебания курса доллара перед выборами в Украине в 2019 году.

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