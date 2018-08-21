Глава Одесской области Степанов хочет во всех школах ввести обязательный Wi-Fi

Губернатор Одесской области Максим Степанов предлагает в обязательном порядке обеспечить все школы страны высокоскоростным Интернетом и Wi-Fi. А для этого — закрепить соответствующее решение на уровне Кабмина или парламента.

Об этом он заявил во время своего выступления на Всеукраинской конференции Новая украинская школа – старт реформы, участие громад, которая состоялась 21 августа в Киеве.

– Я поставил цель – обеспечить интернет-покрытием все учебные заведения Одесской области. И если в 2017 году этот показатель достигал 37%, то в 2018-м уже – 99,5%. Такой подход должен быть по всей стране. Поэтому я призываю на законодательном уровне или на уровне Кабинета министров закрепить соответствующую норму. Все школы Украины должны быть обеспечены высокоскоростным Wi-Fi-соединением, — заявил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Также он рассказал, что на “вайфаизацию” всех школ в областном бюджете-2018 предусмотрели семь миллионов гривен.

– Если хотим, чтобы через 20-30 лет мы обсуждали известных на весь мир украинских топ-менеджеров, изобретателей, IT-специалистов, то нужно уже сейчас создавать комфортные условия. Нужен равный доступ к информации для каждого ребенка, — добавил Степанов.

В качестве примера он привел опыт Франции, Эстонии и других стран, где право на доступ к сети интернет закреплено среди неотъемлемых прав человека.

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Отметим, о развитии системы образования и проведение Wi-Fi, как приоритетах своего стратегического плана Умный регион, Максим Степанов заявил еще в начале 2017 года.