Может вывести на исполнителей. В деле Шеремета появилась новая информация

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась новая зацепка.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести следователей на исполнителей и заказчиков, передает Украинская правда.

– Идут очень активные следственные действия… в этом деле нет подозреваемых. Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, которая вероятно выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово, – сказал Луценко.

Генпрокурор также рассказал, почему убийство Шеремета не переквалифицируют в террористический акт.

– Они считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить лишь одного человека…Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили, – добавил Луценко.

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К слову, в полиции заявили, что следствие установило лицо, которое может быть причастно к убийству Шеремета, но пока его не идентифицировали.