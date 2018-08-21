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На всех пляжах Киева запретили купаться

Качество воды на всех 13-ти пляжах Киева не соответствует санитарным требованиям.

Пляжі Києва

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах столицы не отвечают требованиям.

Так, вода загрязнена на пляжах: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная Слободка, Центральный, Радуга, Тельбин, Веселка, Черторой, Галерный, Пуща-Водица и Вербный.

В связи с этим эксперты рекомендуют использовать эти пляжи исключительно как зоны отдыха – без купания.

Читайте: Драки за место под солнцем. Где в Одессе найти бесплатные пляжи

Ранее мы писали, чем можно заразиться на пляже и как не испортить отпуск болезнью.

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