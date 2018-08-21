PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Не поместились в электричку: под Львовом пассажиры заблокировали движение поездов/

Не поместились в электричку: под Львовом пассажиры заблокировали движение поездов

Под Львовом недовольные пассажиры перекрыли железнодорожные пути.

Потяг

Под Львовом из-за недостатка мест в межобластной электричке Львов – Сянки пассажиры перекрыли пути на станции Скнилов, сообщает AIF.ua.

В результате скоростной поезд Мукачево – Львов и электричка Львов – Лавочное задержались на 30 минут. Сейчас движение восстановлено, поскольку к электричке Львов – Сянки добавили шесть вагонов.

По словам руководителя департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александра Красноштана, маленькое количество вагонов обусловлено низкими ценами на билеты.

– Проблемы с перевозками вызваны не тем, что кто-то плохо работает, а тем, что 25 лет никто не уделял пристального внимания пассажирским перевозкам, – сказал Красноштан.

Читайте: Поезда Укрзализныци поделят на 3 класса – отличия

К слову, Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Квест “добеги до туалета”. Почему в Киеве и Львове не хватает общественных уборных
Потоп во Львове: 130 человек эвакуировали из маршруток и машин
Авто-амфибии и куча града – Львов затопило
Во Львове от укуса змеи умерла 4-летняя девочка
В кадре Львов: самые популярные кинолокации города
Реклама в Києві
Меньше и дороже. На улицах Киева станет меньше рекламы
Самогубство пенсіонера у Львові
Смертельный флешмоб. Во Львове пенсионеры выпрыгивают из окон больниц
€18 тыс. за рогатого! Во Львове появились новые трамваи из Германии
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка