Не поместились в электричку: под Львовом пассажиры заблокировали движение поездов

Под Львовом недовольные пассажиры перекрыли железнодорожные пути.

Под Львовом из-за недостатка мест в межобластной электричке Львов – Сянки пассажиры перекрыли пути на станции Скнилов, сообщает AIF.ua.

В результате скоростной поезд Мукачево – Львов и электричка Львов – Лавочное задержались на 30 минут. Сейчас движение восстановлено, поскольку к электричке Львов – Сянки добавили шесть вагонов.

По словам руководителя департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александра Красноштана, маленькое количество вагонов обусловлено низкими ценами на билеты.

– Проблемы с перевозками вызваны не тем, что кто-то плохо работает, а тем, что 25 лет никто не уделял пристального внимания пассажирским перевозкам, – сказал Красноштан.

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К слову, Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.