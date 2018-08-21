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Парад ко Дню независимости 2018: украинцам покажут танк по стандартам НАТО

Во время парада ко Дню независимости Украины покажут танк, способный использовать снаряды стандарта НАТО.

Танк

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

– Харьковское конструкторское бюро имени Александра Морозова, которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром, разработало новый механизм заряжания для танка Т-84-120 Ятаган, который теперь может использовать снаряды стандарта НАТО, – говорится в сообщении.

Новый механизм заряжания танка работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни. Он отделен от экипажа и имеет специальные набивные панели, что повышает безопасность и соответствует решению конструкторской школы стран-членов НАТО.

– Кроме этого, у танка Ятаган высокие ходовые характеристики: он оснащен 1200-сильным дизельным двигателем, который позволяет разогнать машину весом 48 тонн до 65 км/ч. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л. с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран НАТО. За защиту танка отвечает не только многослойная броня, но и современные средства динамической защиты Нож и комплекс электронно-оптического противодействия от управляемого вооружения, – добавляется в сообщении.

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К слову, участие в военном параде ко Дню независимости примут 18 подразделений из других стран.

Фото: Укроборонпром

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