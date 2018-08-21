Пенсия или зарплата? В Украине решили, как быть с работающими пенсионерами

После проведения пенсионной реформы ликвидируются все ограничения по выплатам пенсионерам, которые работают.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

– В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой. При этом делается ссылка на Министерство социальной политики, Кабинет министров Украины, их должностных лиц. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и было проведено пенсионную реформу, – говорится в сообщении.

Читайте: Где в Украине самые большие пенсии

В ведомстве подчеркнули, что ни правительство, ни Минсоцполитики не имеют никаких планов относительно ограничения прав работающих пенсионеров.

Как отмечается в сообщении, одним из результатов пенсионной реформы стала отмена 15-процентного уменьшения пенсионных выплат работающим пенсионерам с первого октября 2017 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин рассматривают вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.

Фото: Сегодня.