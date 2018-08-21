Первые WiM-комплексы установят уже в октябре – Омелян

Общественность будет знать всех нарушителей весовых норм, поскольку данные взвешивания, которые будет собирать современная система WiM (Weight-in-Motion), Мининфраструктуры сделает публичными.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, уже в октябре начнутся работы по установке первых WiM-комплексов, передает Источник.

– Естественно, все данные будут выложены в доступе – это для меня принципиальный вопрос, чтобы не было никакого простора для манипуляций. Чтобы инспектор уже не мог сказать, что этого я не видел, этого не слышал, а этого случайно пропустил. Нет – такого не будет. Из 10 станций автоматического взвешивания WiM, которые мы будем устанавливать вокруг Киева, около половины должно быть построено в этом году, вторая половина – в начале следующего года, – рассказал министр.

Глава МИУ добавил, что все данные по взвешиванию будут собраны в едином кибер-центре, который отсортирует персональные данные от информации, которая будет доступна общественности. Лица водителей, снятые на камеры систем WiM, будут заретушированы. Однако, кому принадлежит автомобиль, нарушивший весовые нормы, буде известно.

– Мы создадим единый интеллектуальный центр на базе Укравтодора или Мининфраструктуры. Он объединит все данные со всех датчиков, которые будут установлены для автоматического взвешивания, измерения трафика, скорости и всего остального, – сказал Омелян.

Ранее в МИУ заявляли, что в Украине есть ряд компаний, которые принципиально нарушают весовые ограничения, мотивируя свое поведение тем, что по-другому возить не выгодно.

По мнению экспертов, благодаря публичности данных WiM, общественность сможет создать дополнительное давление на грузовладельцев, которые систематически нарушают весовые нормативы и разрушают дороги. Экс-начальник Департамента автотранспорта МИУ Роман Хмиль считает, что грузовой транспорт разрушает 90% дорог в Украине. По его словам, один грузовик причиняет вред дороге, как 1000 легковых автомобилей. Особенно эта проблема актуальна в южных регионах, где аграрии массово перевозят зерно в морские порты, превышая в разы допустимые весовые нормативы.

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Эксперты отмечают, что с внедрением систем WiM по всей Украине, коррупционные возможности для грузовладельцев исчезнут. По этой причине большинство перевозчиков будут вынуждены перевозить грузы нормировано. А для повышения рентабельности логистики грузоотправители перейдут на железную дорогу.

Система WiM – сеть современных автоматических комплексов взвешивания грузового транспорта в движении. Системы WiM работают в большинстве стран мира – полностью автоматически в США и в некоторых странах ЕС. WiM используют также для “предселекции”, что позволяет выбрать из общего трафика только перегруженные автомобили. Фото машины и номерной знак WiM отправляет на пункт габаритно-весового контроля, который расположен дальше по дороге. Инспектор соответствующих служб останавливает автомобиль для контрольного взвешивания. При подтверждении нарушения, на перевозчика накладываются штрафные санкции. В европейских странах суммы взысканий варьируются от 5 до 10 тысяч евро.