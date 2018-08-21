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Погода в Украине на сегодня, 21 августа (КАРТА)

Сегодня в Украину придут дожди с грозами. В то же время температура останется жаркой – 28-30 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны ожидаются дожди с грозами. Температура днем 27-32 выше нуля, ночью – 15-18 градусов тепла.

Дожди пройдут и в центральных областях (кроме Кировоградской области) и на севере страны. Днем синоптики прогнозируют 29-31 градус, ночью – 16-18.

На востоке будет солнечно и без осадков: днем до 30 тепла, ночью 14-16.

Жара сохранится на юге. Там также не будет дождей, а столбики термометров поднимутся до 32 градусов днем и +21 ночью.

Читайте: Жара или грозы – погода на неделю в Украине

К слову, ранее мы писали, какой будет погода на День независимости Украины.

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