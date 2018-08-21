Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных 27 годовщине независимости Украины. Сегодня Факты ICTV вспоминают политических деятелей, которые повлияли на ход истории нашей страны.

По случаю 27 дня рождения современной Украины мы уже традиционно составили подборку из 7 примеров персон, которые стали примерами настоящего патриотизма.

А еще расскажем о 2 представителей, которые доверием украинцев пренебрегли и работали не на развитие государства, а использовали власть в личных целях.

7 украинских политических лидеров

Обычно, когда создается политический журналистский материал, сложно избежать подозрений и обвинений в необъективности и приверженности конкретным фигурам. Поэтому в нашей подборке нет деятелей, которые сейчас активно участвуют в политической жизни и готовятся к участию в предстоящих выборах.

Левко Лукьяненко

Писатель, советский диссидент, а еще борец за независимость Украины в ХХ веке, Лукьяненко стал соучредителем Украинской Хельсинской Группы. Является автором Акта провозглашения независимости Украины.

В 50-е годы политический деятель работал штатным пропагандистом одного из райкомов КПСС. Через несколько лет понял ошибочность выбранного пути и вместе с единомышленниками создал оппозиционную к советской власти организацию. Выступал за отделение Украины от СССР. Из-за этого был приговорен к 15 годам строгого режима.

В конце 80-х годов Лукьяненко отказался от предложения покинуть Советский Союз, потому что видел перспективу его исчезновения и верил в будущее Украины. После обретения ею независимости стал народным депутатом. Затем посвятил свою деятельность исследованию голодоморов в Украине.

Вячеслав Чорновол

Вячеслав Чорновол был одним из инициаторов провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины. Украинский политик и деятель движения сопротивления прошел через политические заключения в СССР. Провел 17 лет в тюрьме за антисоветскую пропаганду.

После освобождения стал председателем Народного Руха Украины. Чорновол был основателем национально-освободительного движения шестидесятников и диссидентов в УССР и инициатором создания Украинского Хельсинского союза. Уже в период независимой Украины занимал должности председателя Львовского областного совета и был депутатом Верховной Рады трех созывов.

Иван Дзюба

Украинский литературовед, литературный критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины, второй Министр культуры Украины (1992-1994).

Как и остальные герои нашего рейтинга, Дзюба находился под пристальным вниманием советской власти. В 60-х он написал работу Интернационализм или русификация, посвященную нездоровой национальной политике Советского Союза. За свою позицию был подвергнут гонениям и исключен из союза писателей Украины.

После обретения независимости страной, несколько лет работал в государственном секторе и занимал должность министра культуры. Отличился тем, что, занимая высокий пост, продолжал ездить на работу в общественном транспорте, потому что стеснялся пользоваться служебным авто.

Мустафа Джемилев

Лидер крымских татар впервые был лишен возможности жить на Родине через год после своего рождения. В 1944 году его семью депортировали из Крыма в Узбекистан.

За право народа вернуться на полуостров Джемилеву пришлось 15 лет жизни провести в ссылках. Из-за антисоветской деятельности тогдашняя власть его осуждала 7 раз.

Вернуться на родной полуостров Джемилев смог только в 1991-м, спустя почти полвека после депортации. С тех пор и до 2013-го года он оставался неизменным лидером крымскотатарского Меджлиса, ни разу не отступив от идеи целостности Украины и Крыма.

После аннексии полуострова Россией лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев одним из первых попал под запрет российской оккупационной власти до сих пор не может въезжать на полуостров.

Дмитрий Павлычко

Деятель прежде всего известен своим творчеством. Его знаменитые Два кольори знает едва ли не каждый украинец. Но есть в биографии Героя Украины и период жизни, посвященный политической и государственной деятельности.

Павлычко был депутатом Верховной Рады несколько раз и имеет дипломатический опыт. С октября 1995 по май 1998 поэт и переводчик был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике.

Павлычко был также послом Украины в Польше в течение 3 лет – с 1999 по 2002 годы. Благодаря его ходатайству в центре Варшавы в 2002 году был воздвигнут памятник Тарасу Шевченко.

Степан Хмара

Правозащитник, политзаключенный советских концлагерей стал пленником советского режима из-за своей гражданской позиции. В 60-е годы Хмара был диссидентом и выдавал подпольную проукраинскую периодику.

В 80-е был приговорен к 7 годам заключения. После освобождения, которое пришлось на последние годы существования СССР, вернулся в Украину. Когда Родина обрела независимость, врач по образованию, возобновил свою гражданскую деятельность и начал политическую.

Общественный деятель был одним из разработчиков Декларации о государственном суверенитете Украины. А в 1990 и 1994 годах избирался депутатом от мажоритарных округов. Интересно, что уже в качестве нардепа он привлекался к ответственности за драку с полковником КГБ.

Политики европейского направления

Проевропейская последовательная политика нескольких президентов Украины помогла нашей стране в интеграции в общественное и экономическое пространство ЕС. После обретения страной независимости первый гарант Леонид Кравчук провозгласил многовекторный внешнеполитический курс, который обеспечивал отечественное присутствие в геополитических процессах не только бывших советских республик, но и в западном мире.

Политика второго президента Леонида Кучмы сыграла важную роль в формировании отношений Украины и ЕС. Ключевым шагом стало утверждение Стратегии интеграции Украины в ЕС. Ее следствием стала выработка Общей стратегии Евросоюза в отношении Украины.

Сотрудничество страны и ЕС углублялась годами. Ее крупнейшим результатом на сегодняшний день стала отмена визового режима между Украиной и Европейским союзом. Чтобы получить свободный границу с Европой администрации Петра Порошенко и правительству пришлось выполнить ряд условий.

Антилидеры

Этот список мог бы включать множество вариантов, ведь украинцы имеют черту быстро увлекаться политиками-популистами, а потом так же быстро испытывать разочарование. Но мы включили в наш короткий список двух политиков, деятельность которых осудили не только украинцы, но и весь цивилизованный мир.

Павел Лазаренко

Лазаренко был 5-м премьер-министром Украины с 1996 года по 1997 год. До этого долгое время работал на различных должностях на родной Днепропетровщине. Из-за его коррупционной деятельности в 1998 году Генпрокуратура завела пять уголовных дел, в которых так или иначе фигурировал экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко.

В конце года при попытке проникнуть в Швейцарии по панамскому паспорту Лазаренко задержала местная полиция. Пока на родине рассматривали возможность экстрадиции бывшего премьера, он вышел под залог в 3,5 миллиона долларов.

Позже он просил политического убежища в США, и до решения суда по этому вопросу его поместили в тюрьму возле Лос-Анджелеса. В результате, в 2000 году Лазаренко были предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Следствие продолжалось еще шесть лет и закончилось приговором о лишении свободы на 9 лет. В 2012 он вышел на свободу и по данным местных журналистов проживает неподалеку от Сан-Франциско.

В 2004 году международная организация Transparency International включила Лазаренко в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.

Виктор Янукович

В феврале 2010 года Виктор Янукович выиграл президентские выборы. Выходец из Донецкой области уже имел опыт и неудачного участия в выборах 2004 года, и государственной деятельности в качестве премьер-министра.

Уже через пару месяцев Янукович показал вектор, в котором планировал продвигать политику. В Харькове вместе с президентом России Дмитрием Медведевым они заключили соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет в обмен на скидку на газ для Украины.

Годы правления Януковича отметились планомерным дрейфом в сторону РФ. Кульминацией стал отказ бывшего президента подписать декларацию об ассоциации с ЕС. Ее следствием стал Евромайдан, драматические события февраля 2014-го года, и позорное бегство Януковича из Украины.

Редакция сайта Факты ICTV уверена, что наша страна богата действительно талантливыми политиками, которые уже совсем скоро начнут свою деятельность и продолжат начатое участниками списка лучших политиков дело развития Украины.

Фото: УНИАН, экономика, dreamstime

Яна Семенюк