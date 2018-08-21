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Прокуратура предлагает создать спецподразделение для задержания Януковича

Главная военная прокуратура предложила создать спецподразделение для задержания Виктора Януковича на территории России.

Віктор Янукович

Прокурор Руслан Кравченко рассказал в интервью Громадському, что Главная военная прокуратура предлагает создать спецподразделение для задержания на территории России президента (25 февраля 2010 – 22 февраля 2014) Виктора Януковича.

– Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение (Суда по делу Януковича. – Ред.) выполнялось… Возможно, создать подразделение наподобие Моссада, к примеру. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину, – сказал Кравченко.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

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К слову, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет лишения свободы.

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