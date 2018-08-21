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РФ отказалась забрать 36 россиян в обмен на украинцев – Геращенко

Российская сторона и омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова отказались встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на украинских политзаключенных.

Ірина Геращенко

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

– России ее граждане просто не нужны…Мы же все равно не опускаем руки! Я официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Мы, в отличие от РФ, готовы переместить их в кратчайшие сроки – но в обмен на наших! – подчеркнула она.

По ее словам, эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ.

– РФ придется ответить на вопрос, собираются ли они позаботиться о судьбе своих граждан, – отметила Геращенко.

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Напомним, Украина готова помиловать осужденных россиян, написавших заявления на имя Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Фото: Микола Білокопитов/прес-служба ВР

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