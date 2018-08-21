Отмена Роттердам плюс – заявление Минэнерго по тарифам на свет

В Министерстве энергетики и угольной промышленности считают отмену формулы Роттердам плюс Национальной комиссией, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), необходимым шагом для запуска рынка электроэнергии.

Об этом заявил госсекретарь Минэнерго Максим Немчинов, передает УНИАН.

– НКРЭКУ делает абсолютно нормальный шаг, и правильный, и здравый с точки зрения запуска нового рынка. Этим самым они дают понять, что рынок будет, рынок нужно запускать, и работать мы будем в условиях рынка, – сказал чиновник.

В то же время он не разделяет мнение некоторых экспертов о якобы трехразовом повышении тарифов для населения после отмены формулы Роттердам+ и внедрения нового рынка.

– Я не вижу, за счет чего может повыситься стоимость электроэнергии для населения в три раза, если отменить формулу Роттердам плюс. Цена на уголь не должна сильно увеличиться. Во-вторых, в общем количестве электроэнергия, производимая с помощью угля на ТЭС и на ТЭЦ, занимает 30 с небольшим процентов. То есть, даже если предположить, что какое-то увеличение цены будет, то в общей массе электроэнергии оно практически не отразится, – считает Немчинов.

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Между тем, вчера, 20 августа, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что в рамках реформы рынка электроэнергии тарифы на свет могут вырасти примерно в два раза.

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