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Дело Бабченко: организатор “убийства” признал вину

Подозреваемый в организации убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман признал свою вину.

Об этом Цензор.Нет подтвердили несколько источников.

В то же время условия этого соглашения источники не раскрывают.

Адвокат Германа Евгений Сладко в комментарии Громадському заявил, что подписал обязательство о неразглашении информации и назвал это “сплетнями”.

– Пусть они сошлются на конкретный источник, этот источник совершил преступление. Независимо от ситуации – у меня обязательства о неразглашении, – сказал адвокат.

Прокурор по делу Германа Руслан Кравченко сказал  Громадському, что ему неизвестно о соглашении со следствием, после чего добавил, что сейчас “слишком рано что-то комментировать”.

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Напомним, что 6 августа Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Бориса Германа, которого следствие называет организатором покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко.

ФОТО: УНИАН

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