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США разместят в Украине производство ядерных реакторов

Американская компания Holtec выбрала Украину, как место для постройки нового предприятия по выпуску малых ядерных реакторов.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции в Укринформ.

Он отметил, что еще один такой завод будет построен американцами в Индии.

– Я говорил с президентом Holtec, он сказал, что готов разместить производство в двух странах в мире. Одна страна — Индия, а вторую он искал. Так вот, из всех стран мы завоевали это право, – сообщил посол.

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Чалый уверяет, что Украина из-за расширения экономических связей вышла на новый этап взаимодействия с США.

Ранее сообщалось, что Франция построит в Чернобыле солнечную электростанцию за $1,25 млрд.

Фото: dreamstime.

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