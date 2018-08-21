Страшная цифра. Олег Сенцов голодает уже 100 дней

21 августа – сотый день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.

Олег Сенцов – голодает уже сотый день, требуя, чтобы Кремль освободил всех украинцев, незаконно заключенных в России.

Сообщается, что Олег потерял 30 килограммов веса и находится в критическом состоянии.

Акции в поддержку Сенцова

Сегодня под российским посольством в Киеве акцию в поддержку Сенцова проведут неправительственная организация PEN Ukraine и общественная организация Центр гражданских свобод.

Фото: Olya Komarova

Мир тоже продолжает призывать Россию немедленно освободить Сенцова.

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Накануне с заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. А чешские кинематографисты начинают акцию поддержки Олега. Они проведут “цепное” голодание.

– 100 дней голодает Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега, – написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

– Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ для #SaveOlegSentsov и освобождения украинских политзаключенных в РФ, – подчеркнула она.

В каких преступлениях обвинили Сенцова?

Сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года задержали Олега Сенцова вместе с тремя другими лицами по подозрению в терроризме.

По версии ФСБ, основной целью всех четверых было совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Сенцов, как утверждало следствие, возглавлял диверсионную группу из семи человек (еще четверо по-прежнему в розыске), близкую к движению Правый сектор.

Конкретно речь шла о двух ночных поджогах – дверей офиса Единой России и общественной организации Русская община Крыма. Кроме того, Сенцова обвинили в подготовке и координации планировавшихся взрывов памятника Ленину и мемориала Вечный огонь.

Вину Сенцова смогли доказать?

Доказательства вины Олега Сенцова строятся на показаниях против режиссера, которые дали ранее осужденные крымчане Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Последние были пойманы с поличным во время поджога дверей.

К моменту начала следствия по делу Сенцова и активиста Александра Кольченко, арестованного 16 мая, Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину.

Несмотря на то, что во время поджогов не было нанесено крупного материального ущерба, Чирний и Афанасьев получили по семь лет колонии строгого режима.

До ареста Сенцов был знаком только с Афанасьевым. Позже Афанасьев отказался от своих показаний, заявив, что они даны под пытками. Критики уверены, что суду не было представлено достаточных доказательств вины режиссера.

Напомним, Ирина Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных.

Фото: УНИАН