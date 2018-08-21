В РФ назвали причину, по которой не могут обменять Сенцова

Обмен незаконно осужденного украинца Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, поскольку он имеет 2 гражданства – России и Украины. Для таких случаев необходимо выработать новый правовой механизм.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет Интерфакс-Украина.

– Что касается Сенцова, Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России – так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму, – сказала она.

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По ее мнению, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами, поскольку много граждан Украины и России “одновременно имеют паспорта и гражданина России, и гражданина Украины”.

– Мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от него. Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства, – сказала Москалькова.

К слову, 21 августа – сотый день голодовки Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.