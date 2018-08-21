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Украина и Молдова построят мост через Днестр

Власти Винницкой области выступили с инициативой ускорить строительство моста через реку Днестр в Молдову – как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан.

Дністер

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион по результатам совещания по данному вопросу, передает Правительственный портал.

По его словам, этот проект выгоден не только для Украины и Молдовы, но и всего Евросоюза, поэтому правительство предложит молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее соглашение и начать строительство моста.

Кистион уверен, что путь через Кишинев и Киев соединит между собой Бухарест, Софию, Афины и Стамбул. А кратчайшим наземным отрезком пути будет дорога через город Ямполь Винницкой области.

– Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуць на стокилометровую расстояния – паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года, – сказал чиновник.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что киевский мост Метро через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если не будет проведена реконструкция.

Фотоdreamstime.com

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