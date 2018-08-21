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В РФ сказали, когда начнут принудительно кормить Сенцова

Украинского политзаключенного Олега Сенцова начнут принудительно кормить, если появится угроза его жизни.

Олег Сенцов

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней, будут принудительно кормить в том случае, когда отказ от еды будет угрожать его жизни, передает Интерфакс.

– 100 дней голодания – это очень тяжело. Он, конечно, должен принимать смеси, иначе бы уже умер. В Федеральной службе исполнения наказаний есть свой регламент. И если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, – сказал Мельников.

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К слову, украинский режиссер Олег Сенцов, который содержится в российской колонии, не будет просить о помиловании у президента РФ Владимира Путина.

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