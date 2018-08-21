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В Украине провели испытания новой ракеты Оскол

В Украине прошли испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты Оскол.

Ракети

В Украине прошли государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты Оскол калибра 80 мм, сообщил оператор Военного телевидения Александр Штупун в Facebook.

Испытания провела бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове, с вертолета типа Ми-8. Было отстреляно около 300 ракет РС-80 Оскол.

– Изделие РС-80 Оскол является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства, – рассказал ТИО руководителя Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимир Башинский.

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Во время испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики авиационных ракет и возможность их применения с вертолетов типа Ми-8.

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В Украине провели испытания новой ракеты Оскол / 3 фотографии

К слову, на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты Нептун.

Фото: Александр Штупун

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