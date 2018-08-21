В Украине изменят требования к теплоизоляции зданий: когда и зачем

Минрегионстрой планирует изменить требования к проведению фасадной теплоизоляции зданий и приравнять их к европейским.

Обновленные государственные строительные нормы по фасадной теплоизоляции будут приняты в ближайшее время, сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

– Для большинства стран Европы и мира экономия энергозатрат является правилом. В Украине это только начинают внедрять. Думаю, что с появлением таких норм этот процесс активизируется больше, – отметил он.

Парцхаладзе также указал на преимущества новых норм:

– это до 15% экономии тепла в год для украинцев , а также экономия около 3 млрд грн для страны ежегодно – при термомодернизации 3% домов;

, а также экономия около 3 млрд грн для страны ежегодно – при термомодернизации 3% домов; – современная фасадная теплоизоляция продлит жизнь домам еще лет на 20.

По его словам, новые нормы распространяются на проектирование наружных стен жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (термомодернизации).

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