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Война на Донбассе: 23 обстрела, двое бойцов ВСУ ранены

Противник 23 раза открывал огонь по позициям наших войск. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях применяли минометы калибра 82мм.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил против наших защитников 82мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120мм минометов окраин населенного пункта Новолуганское.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.

По данным украинской разведки трое оккупантов погибли, еще двое – получили ранения.

Читайте: Оккупанты готовят “мобилизацию” на Донбассе – разведка

Напомним, что силы ООС оттеснили боевиков на Донбассе и взяли под контроль более десяти квадратных километров “серой зоны”.

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