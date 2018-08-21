Как получить компенсацию за затопленное авто

Недавние дожди в Киеве сильно затопили улицы города и даже повредили автомобили.

За последние несколько дней в Киеве прошли “тропические” дожди, которые затопили улицы города, повредили асфальт и принесли множество проблем владельцам автомобилей. Власти города не собираются возмещать ущерб автомобилистам, поскольку проблемы вызваны не состоянием коммуникаций, а количеством осадков, которое несвойственно региону.

Многие задаются вопросом: как можно получить компенсацию, если очередной ливень причинил вред автомобилю.

Лучше всего в случае затопления авто поможет страховка. Как правило, полное КАСКО покрывает потоп. Если ваш полис покрывает стихийные бедствия, и вашему авто был нанесен ущерб в случае сильных осадков, то можете смело обращаться в страховую.

В таком случае вам необходимо вызвать полицию и зафиксировать тот факт, что автомобиль пострадал именно из-за стихии. Кроме того, желательно зафиксировать на фото и видео обстоятельства при которых пострадал автомобиль, обстановку, повреждения. Также можно найти свидетелей происшествия.

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Во время сбора информации о происшествии стоит обратиться в страховую и составить заявление с указанием всех обстоятельств, условий договора, которые позволяют рассчитывать на компенсацию.

После этого страховая проведет экспертизу, оценит ущерб, сформирует прайс компенсации или даст мотивированный отказ.

Если же полного КАСКО у вас нет, то можно обратиться в суд, который решит виноваты ли городские власти в том, что случилось с вашим авто.

В таком случае также нужно обратиться в полицию, чтобы зафиксировать факт того, что автомобиль пострадал в результате ливня. После подачи необходимых документов в суд остается только ждать.

К слову, метро в Киеве предлагают оборудовать автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций для повышения безопасности пассажиров.