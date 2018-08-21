Как заставить государство заплатить за ремонт подъезда

Вопрос ремонта в многоэтажках все актуальнее с каждым днем. Чем старше дома, тем чаще их жители задумываются над необходимостью обновления подъездов, крыш и стен. Факты ICTV решили выяснить, есть ли шанс сделать ремонт, не потратив при этом собственных денег.

Ремонт домов – вопрос болезненный для миллионов украинцев. Разобраться с ним сложно, ведь решение принимать придется коллегиально. А чем больше жителей в многоэтажке, тем труднее скоординировать действия и найти общее решение.

Кто принимает решение о ремонте

О том, что пора браться за краску или латать крышу, свидетельствуют не обшарпанные стены и дырявый потолок. Необходимость ремонта определяет балансодержатель. Сейчас в Украине есть несколько форм содержания домов.

За состояние многоэтажек могут нести ответственность ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов), ЖСК (жилищно-строительные конторы) или ЖЭКи. Финансирование в каждом случае осуществляется по-разному.

ЖЭКи, которым владельцы квартир ежемесячно платят взносы, предусмотренные на содержание и ремонт домов, должны проводить ремонты за счет этих средств.

ЖСК и ОСМД похожи по своим уставам и полномочиям, и формируются самими жителями или нанятыми ими организациями. Поэтому средства на обновление домов объединение или контора собирает с жителей.

Отличие от ЖЭКов заключается в большей свободе выбора того, как, кем и где может проводиться ремонт. Главное – решить, сколько средств готовы потратить на его проведение жители квартир.

Как компенсировать расходы

Вот здесь и начинается самое интересное. В любом доме всегда найдутся жители, которые не захотят разделить общую финансовую ответственность за ремонт. Тем более, что дело это недешевое.

Сейчас для совладельцев домов существует государственная программа поддержки. Полностью отремонтировать дом бесплатно не получится, но существенно сэкономить все же можно. Закон дает возможность разделить расходы в соотношении: 70% государственного возмещения и 30% собственных денег.

Однако, уже в 2019 году в столице власти предлагают убрать эти финансовые ограничения. Зато соотношение компенсации будет определять возраст зданий:

За обновление помещения старше 50 лет 5% расходов должны платить жители;

от 41 до 50 лет – 10%;

от 31 до 40 лет – 15%;

от 21 до 30 лет – 25%;

от 10 до 20 лет – 30%.

Дома, моложе 140 лет, в программе участвовать не будут из-за их и без того неплохого состояния.

Новые правила будут распространяться на все дома, независимо от формы правления.

Для того, чтобы осуществить ремонт, жители квартир имеют во время общего собрания определить, что именно необходимо привести в порядок. Это может быть частичный ремонт – например, замена окон или покраска стен. А может – и капитальный.

После этого жильцы дома подают соответствующую заявку. Необходимость ремонтных работ должен подтвердить представитель коммунального предприятия, которое будет руководить работами. Оно же и будет определять смету расходов.

Как быть с ЖЭКами

Если же дом обслуживает жилищно-эксплуатационная контора, выделять ресурсы на ремонт должна она. Однако, заставить ЖЭК пойти на это очень сложно. Бюрократическая процедура дает коммунальщикам большое поле для маневрирования и возможности избежать выполнения ремонта.

Главное, что должны сделать жильцы дома, – это доказать, что ремонт им необходим. Например, если протекает крыша, они обязаны вызвать специалиста из ЖЭКа, который должен найти дырявое место и засвидетельствовать его.

На практике это, как правило, забирает, если не месяцы, то недели времени. И никаких гарантий того, что контора признает необходимость ремонта, нет. А если речь идет просто о косметическом ремонте, то есть покраске стен и беление потолка, то доказать эту необходимость вообще практически невозможно.

ЖЭКи объясняют такую ​​ситуацию нехваткой денег или невозможностью выявить неисправность. Однако, в Правилах содержания жилых домов и придомовых территорий Госкомитета по ЖКХ указано, что устранять выявленные неисправности элементов жилых домов необходимо в течение одной недели.

Поэтому остается либо платить за ремонт из собственного кармана, или давить на балансодержателя процедурными методами. Для этого придется написать акт-претензию о выявленной в доме неисправность и передать ее в ЖЭК. На рассмотрение учреждение имеет 15 дней по закону о правах потребителей.

Жилищно-эксплуатационная контора имеет 3 варианта выхода из такой ситуации:

Признать неисправность и ликвидировать ее;

Признать неисправность и уменьшить тариф, чтобы жители могли ликвидировать ее за счет высвобожденных средств;

Письменно аргументировать отказ в ремонте (наиболее вероятный сценарий).

В последнем случае эксперты советуют решать споры с учреждением в суде. Но на успех дела можно рассчитывать, только если это будет совместная жалоба всех жителей дома и они при этом не будут иметь долгов перед ЖЭКом.

Расходов не избежать

Как видим, в любом случае жителям домов придется хотя бы часть ремонта компенсировать из собственных кошельков. Однако, если в случае с ОСМД, они имеют гарантию того, что сделают ремонт быстро и таким, как они его видят, то заставить качественно и оперативно работать ЖЭК не может никто.

Поэтому ситуация складывается такова, что жителям многоквартирных домов придется привыкнуть к общей ответственности за территорию, начинается за дверью собственной квартиры. И самый оптимальный и выгодный способ это сделать – стать полноценным совладельцем дома, в котором живет человек.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк