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ВНО по математике станет обязательным – Минобразования

ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников через 2 года.

ЗНО 2018

Министерство образования и науки приняло решение о том, что через 2 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников, передает УНИАН.

Причиной этого решения стало то, что результаты по этому предмету были достаточно плохие.

Ранее плохую подготовку к ВНО по математике раскритиковал даже министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте: ВНО 2018: результаты по всем предметам

К слову, в 2018 году 222 участников ВНО по результатам тестирования получили максимальные 200 баллов.

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