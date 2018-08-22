60 тыс. грн штраф и снос дома! Как узаконить самострой в Украине

Процесс легализации самовольно построенных домов – дело сложное. Как узаконить постройки, сколько стоит процедура, а также о санкциях к нарушителям – в материале Фактов ICTV.

Жилье под запретом

Самовольно построенное жилье невозможно продать или подарить, оставить в наследство, а также провести к нему коммуникации. Запреты действуют до момента легализации имущества.

– Пока не будет зарегистрировано право собственности – имущества юридически нет, а потому ни продать, ни подарить его невозможно, – говорит адвокат Александр Босенко.

Как узаконить: пошаговая инструкция

Существует два пути. Первый лежит через органы самоуправления, второй – через суд.

К суду прибегают в крайних случаях: при утере документов или же если Государственная архитектурно-строительная инспекция без явных причин отказывается узаконивать имущество, требуя таким образом взятку.

Чтобы решить дело через органы самоуправления, соберите нужный пакет документов.

Для начала получите разрешение на ведение строительства. Далее оформите строительный и технический паспорта. Первый документ выдает орган государственного архитектурно-строительного контроля. Второй – Бюро технической инвентаризации.

– Технический паспорт содержит всю информацию о здании и оформляется в течение 10 рабочих дней, – рассказывает юрист.

Необходимо также заказать в проектной организации отчет о проведении технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей объекта. А после заполнить декларацию о готовности введения объекта в эксплуатацию.

Решение о легализации будут принимать в течение 10 дней.

Декларацию, отчет, технический паспорт и персональные документы заказчика необходимо предоставить в территориальное подразделение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Следующая процедура – присвоение почтового адреса. Нужно написать заявление на имя городского головы, а после обратиться с пакетом документов в отдел адресации.

– Финальный этап – государственная регистрация права собственности. Для этого обратитесь в Департамент регистрации прав на недвижимость, – резюмирует адвокат.

К заявлению приложите:

копии всех документов, перечисленных выше;

квитанции об оплате.

Актуальные реквизиты для оплаты есть на сайте Министерства юстиции Украины.

Через 5 рабочих дней вы получите выписку из государственного реестра о праве собственности на жилье и станете полноценным домовладельцем.

Сколько времени займет процесс

В целом процесс легализации самостроя может занять от 2 до 4 месяцев.

– Это если сильно не растягивать, а делать все оперативно. Длительность еще зависит от места нахождения объекта: в большом городе это сделают быстрее, чем в селе. А также от того, когда подали документы – не делайте это в период отпусков, – рассказывает юрист.

Сколько стоит процедура

Формально процедура бесплатная. Нужно оплатить только пару квитанций. 119 грн за регистрацию прав на недвижимость и 120 грн за предоставление выписки из Государственного реестра прав.

Но на практике будет сложно обойтись без коррупции.

– В инспекции, к сожалению, ничего не решается без денег. В итоге люди получают отказы по непонятным причинам и отписки о невозможности получить/зарегистрировать документ, – говорит Александр Босенко.

И людям ничего не остается, как платить. Некоторые поступают разумнее и идут в суд.

Попали в такую ситуацию – подавайте заявление в суд.

– Вам нужно будет подать заявление и дождаться рассмотрения, а также решения суда. Однако практика показывает, что суд далеко не всегда одобряет такого рода иски. Чтобы повысить шансы, рекомендую владельцу самостроя подать на судебное заседание справки от районного отдела архитектуры, пожарной службы и районной санитарно-эпидемиологической станции. Эти документы должны подтвердить, что самострой отвечает строительным и санитарным нормам, – советует адвокат.

А что, если не узаконить самострой?

Тогда придется выложить 67 тысяч гривен! Такой штраф ввели с 1 января 2018 года. Если не заплатить – дом могут снести, а расходы за снос взыскают с собственника.

Ворох документов, очереди, элементы коррупции – все это превращает процесс легализации самостроев в 9 кругов ада. Немало нервов, сил и времени нужно потратить, чтобы прийти к финишу. И лучше при этом знать свои права!

Ангелина Малиновская