ГБР призвало СМИ прекратить распространение фейков

ГБР обратилось к украинским СМИ с призывом не участвовать в заказных информационных кампаниях против его сотрудников.

Об этом говорится в заявлении, размещенном официальном сайте Бюро.

– Мы осуждаем любые заказные информационные кампании, тем паче те, которые преследуют цель дискредитировать человека — его достоинство, репутацию и личную жизнь, — говорится в заявлении.

ГБР отмечает, что в заказных кампаниях принимают участие малоизвестные СМИ с небольшой аудиторией. Однако констатирует, что, хотя материалы не получают широкого распространения, тем не менее, они носят системный характер и дискредитируют новый правоохранительный орган.

Как пишет в своем блоге на Цензор.нет журналист и политолог Кирилл Сазонов, среди фейковых обвинений в адрес сотрудников ГБР были и коррупция, и сокрытие доходов в декларациях, и даже сепаратизм. Был даже явно фейковый материал, об “интервью” одного из кандидатов на должность французскому информагентству. Правда в самом “интервью” фамилия кандидата было подана в трех разных транскрипциях, что явно свидетельствует о том, что оно фальшивое. На поверку все эти обвинения оказываются мыльными пузырями. Однако они заставляют ГБР тратить время и ресурсы на проверку откровенных домыслов.

В связи с этим ГБР призывает СМИ вспомнить, что свобода слова предусматривает еще и ответственность — перед своим народом, своей страной.

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Напомним, что конкурсная комиссия ГБР отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов Бюро: