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ГБР призвало СМИ прекратить распространение фейков

ГБР обратилось к украинским СМИ с призывом не участвовать в заказных информационных кампаниях против его сотрудников.

Об этом говорится в заявлении, размещенном официальном сайте Бюро.

– Мы осуждаем любые заказные информационные кампании, тем паче те, которые преследуют цель дискредитировать человека — его достоинство, репутацию и личную жизнь, — говорится в заявлении.

ГБР отмечает, что в заказных кампаниях принимают участие малоизвестные СМИ с небольшой аудиторией. Однако констатирует, что, хотя материалы не получают широкого распространения, тем не менее, они носят системный характер и дискредитируют новый правоохранительный орган.

Как пишет в своем блоге на Цензор.нет журналист и политолог Кирилл Сазонов, среди фейковых обвинений в адрес сотрудников ГБР были и коррупция, и сокрытие доходов в декларациях, и даже сепаратизм. Был даже явно фейковый материал, об “интервью” одного из кандидатов на должность французскому информагентству. Правда в самом “интервью” фамилия кандидата было подана в трех разных транскрипциях, что явно свидетельствует о том, что оно фальшивое. На поверку все эти обвинения оказываются мыльными пузырями. Однако они заставляют ГБР тратить время и ресурсы на проверку откровенных домыслов.

В связи с этим ГБР призывает СМИ вспомнить, что свобода слова предусматривает еще и ответственность — перед своим народом, своей страной.

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Напомним, что конкурсная комиссия ГБР отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов Бюро:

  • Директор территориального управления в Киеве — Руслан Марчук. Он работает в полиции.
  • Директор территориального управления в Краматорске — Артем Матвеев.
  • Директор территориального управления во Львове — Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области.
  • Директор территориального управления в Мелитополе — Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.
  • Директор территориального управления в Николаеве — Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка.
  • Директор территориального управления в Полтаве — Владимир Тимошко.
  • Директор территориального управления в Хмельницком — Сергей Палатов.
  • Руководитель первого управления организации досудебных расследований — Евгений Шевцов. Он работает в полиции.
  • Руководитель второго управления организации досудебных расследований — Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.
  • Руководитель третьего управления организации досудебных расследований — Артем Бугаец.
  • Руководитель управления информационно-аналитической разведки — Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.
  • Руководитель управления оперативных разработок — Владимир Криволапов.
  • Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований — Сергей Житник. Он работает в полиции.
  • Руководитель управления внутреннего контроля — Богдан Чобиток. Ранее он работал в СБУ.
  • Руководитель управления обеспечения деятельности — Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.
  • Руководитель управления кадровой работы и государственной службы — Виталий Француз.
  • Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций — Андрей Багров. Работает в Нацполиции.
  • Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий — Александр Яковлев.
  • Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер — Денис Луцык.
  • Руководитель управления правового обеспечения — Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.
  • Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации — Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.
  • Руководитель управления специального назначения — Андрей Калашник.
  • Начальник отдела внутреннего аудита — Петр Божевский. Он работает в СБУ.
  • Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения — Александр Коваль.
  • Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ — Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
  • Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля — Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.
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