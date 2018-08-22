Готовность номер один: 160 тыс. бойцов могут вернуться на Донбасс

Около 160 тыс. участников боевых действий находятся в оперативном резерве первой очереди.

В Украине 160 тысяч участников боевых действий находятся в резерве первой очереди и готовы снова при необходимости вернуться на фронт.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на международном волонтерском и ветеранском форуме Там, где мы – там Украина в Киеве.

– Почти 160 тысяч участников боевых действий числятся в оперативном резерве первой очереди. Это готовность номер один снова взять оружие в руки, взять ее умело, профессионально, с высокой степенью подготовки. Ни на йоту не сомневаюсь в том, что каждый из вас готов снова стать в строй, – сказал Порошенко.

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Также Порошенко заявил, что ветеранское движение должно быть аполитичным.

– Уважая индивидуальные политические взгляды каждого из вас, я призываю, тем не менее, к внепартийности ветеранского движения, – заявил он.

Напомним, Порошенко сообщил о завершении испытаний снарядов для артиллерийской системы Гиацинт.