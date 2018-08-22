Ключ от мира в Кремле, сделка с оккупантом неприемлема – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что установление мира в Украине зависит от РФ.

– Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле, – заявил Порошенко на форуме ветеранов в Киеве в среду.

По словам главы украинского государства, если кто-то будет навязывать Украине “российские кабальные условия, я хочу заявить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, поскольку это путь не к миру”.

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– Посмотрите на Абхазию, посмотрите на Осетию, посмотрите на все оккупированные земли, посмотрите, как там живут люди – это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель. Украинцы никогда не согласятся на это, – сказал он.

Напомним, Порошенко заявил, что в Украине 160 тысяч участников боевых действий находятся в резерве первой очереди.