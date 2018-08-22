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Ляшко назвал грабежом повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки

По мнению Ляшко, МИУ стоит отказаться от запланированного повышения тарифов на грузовые перевозки.

Планируемый рост тарифов на железнодорожные грузовые перевозки порожних вагонов, о котором идет речь в проекте приказа Министерства инфраструктуры Украины от 13 июля 2018 года, негативно отразится на экономике Украины, а также повлияет на ситуацию с ценами в стране в сторону их существенного роста.

Такое мнение высказал народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко в эфире одного из национальных телеканалов.

– Это повышение – грабеж среди белого дня, это лезут людям в карманы. Потому что затем производители новую стоимость грузовых перевозок переводят на потребителей, закладывают новые тарифы в цену продукции, и каждый человек идет в магазин и платит большую цену за хлеб, за масло, за крупы, сахар и так далее, – заявил Ляшко.

По мнению народного депутата, Министерству инфраструктуры стоит отказаться от запланированного повышения тарифов на грузовые перевозки.

– Путь один – не поднимать цены на пустые вагоны. За последние два года только на моей памяти Укрзализныця семь раз поднимала цены. Обещали новые вагоны. Где новые вагоны? Спросите у жителей Мариуполя – они получили новые вагоны? Спросите у жителей Николаева – они получили новые вагоны? Нет. Их возят, как свиней в теплушках, вместо того чтобы в нормальных вагонах возить людей, – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что в правительстве вопрос тарифов монополиста Укрзализныци уже поднимался, и было обещание, что тарифы расти не будут.

– Грабят среди белого дня. У нас был разговор с правительством, нам дали слово, что тарифы поднимать не будут. Хватит грабить людей! Зарплаты не поднимают, пенсии не поднимают, а  тарифы поднимают. И попробуйте взять вагон – без блата ничего не перевезешь. Где обновление парка? Где восстановление железнодорожных сообщений? Закрывают станции. Более 40 станций уже закрыто. Я знаю, что закрывают в Черниговской, Полтавской, Харьковской областях, – сообщил Ляшко.

По мнению народного депутата, повышение тарифов на грузовые перевозки повлияет на инфляцию в Украине, а также негативно отразится на притоке валютной выручки от экспорта в Украину.

– Надо понимать: повышение тарифов – это удорожание товаров, это снижение конкурентоспособности производителей, меньше продадим товаров – меньше валюты получим в Украину, мы теряем рынки из-за высоких тарифов на грузовые перевозки, и у нас в итоге проигрывает каждый украинец, – уверен он.

По данным ГП Укрпромвнешэкспертиза, тарифная политика железнодорожного госмонополиста ПАО Укрзализныци уже привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках. Так, специалисты отметили, что из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг. (на 33%) уже в 2017 году предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн т., до 11,8 млн т. Также в 2017 г. Украина снизила на 3,1 млн т. экспорт металлопроката – до 14,6 млн т. Это произошло вследствие потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и ЕС.

Читайте: Укрзализныця не обосновала унификацию тарифов на порожняк

Ранее руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе Укрзализныци Евгению Кравцову, в котором призвали отказаться от реализации проекта приказа Минфинфраструктуры от 13 июля 2018 года о росте порожнего тарифа. По мнению ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов Укрзализныци стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн дополнительно.

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