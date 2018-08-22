Мясо по 125 гривен, хлеб – по 13 гривен: как изменятся цены осенью

Осень означает не только сбор урожая, но и предвещает новые ценники на продуктах. Ежегодно вместе с изменением календарных страниц украинцы наблюдают рост цен на продовольствие и топливо. Факты ICTV выяснили, к чему нам стоит готовиться на этот раз.

Первым вестником ценовых изменений стала национальная валюта. Курс гривны по отношению к доллару США начал стремительно падать в начале августа. Сейчас за него в обменниках просят в среднем 27 с половиной гривен.

Экономисты называют несколько причин, повлиявших на девальвацию гривны. Внешние заключаются в том, что доллар дорожает сейчас не только в Украине, но и в целом по миру.

К внутренним факторам эксперты относят неопределенность с траншем от МВФ, который Украина еще с прошлого года никак не получит. Напомним, что предоставление займа зависит от решения правительства об уравнении тарифов на газ для населения с ценами, которые платят промышленные потребители.

Традиционные колебания

Лихорадить гривну начинает ежегодно. Происходит это как раз во втором полугодии. Нестабильность курса сразу сказывается на потребительской корзине. Это ярко демонстрирует динамика цен на продукты и горючее, которая из года в год растет.

Казалось бы, после сбора урожая рынок должен отреагировать снижением стоимости продовольственных товаров. Однако экономисты ничего удивительного в сезонном скачке цен не видят. Говорят, такая ситуация возникает из-за увеличения спроса на доллар в Украине во втором полугодии.

Валюта исчезает с рынка из-за закупки энергоносителей и сбора урожая. А еще осенью Украина должна рассчитываться за займы, взятые ранее. Здесь снова в ход идет доллар.

Учитывая то, что спасительного вливания от МВФ страна пока не дождалась, эксперты прогнозируют, что в сентябре курс может вырасти до 30 гривен за доллар. А это, в свою очередь, скажется на ценах продукты.

Цены на хлеб

На стоимость мучных изделий влияет урожай. Жара и затяжные дожди, последовавшие за ней, принесли хотя и несколько меньшие, но, все же, неплохие объемы пшеницы. Однако, ее качество снизилось.

Так же меньший урожай в этом году наблюдается и за рубежом. Это, а также увеличение расходов на оплату труда и горючее, может поднять цену на хлеб на 10% (в среднем 13,5 гривен). В первую очередь подорожают социальные сорта, где наценка минимальная.

Крупы, масло и сахар

Крупы могут подняться в цене на 7-10% (в среднем 30 гривен за рис, 12,5 за пшенные крупы). Однако этот прогноз экспертов не распространяется на гречку. Так как спрос на нее среди покупателей упал, ее цена к концу года, скорее всего, не изменится (12,3 гривен).

Не ожидают роста стоимости и подсолнечного масла (в среднем 20,5 гривен за литр нерафинированного), которое поднималось в цене до средины года, а также сахара. Сладкий песок должен быть стабильным в цене из-за периода сахароварения до конца года (15 гривен).

Молоко и мясо

В Украине уже несколько лет наблюдается тенденция к уменьшению производства этих групп товаров. А значит, роста цен на мясные и молочные продукты не избежать.

Нестабильность национальной валюты и рост себестоимости изготовления молочных продуктов спровоцируют рост цен на них в пределах 8-10% (42,5 гривны за 200 грамм масла 72,5% жирности).

Мясо, в зависимости от вида, будет расти в цене с разной динамикой. Свинина и говядина, по мнению экономистов, к концу года могут прибавить в цене 4-5% (до 125 гривен за говядину и до 115 за свинину) , как и куриная тушка. А вот филе птицы дорожать быстрее и может вырасти на 10% (106 гривен).

Овощи и фрукты

Сезон урожаев может сыграть на стороне покупателей. Сезонное снижение цены на овощи и фрукты в пределах 10% может продержаться до середины осени.

Дальнейший рост стоимости будет зависеть от качества собранного урожая, то есть того его количества, которое производители смогут оставить на хранение. Чем меньше картофеля, лука и яблок смогут придержать аграрии, тем больше за них придется заплатить зимой.

Все зависит от гривны

Насколько реальность будет соответствовать прогнозам экономистов, зависит от курса национальной валюты. Например, продукция, которую страна закупает за рубежом за доллары или евро, сразу же отреагирует на валютные колебания. Так в начале месяца произошло и с бензином.

В министерстве экономики между тем не исключают, что к концу года гривна может ослабнуть до уровня 30 гривен за доллар. Но это не намного превышает заложенный Верховной Радой курс в бюджете до конца года, который составит 29,3 гривны за доллар.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк