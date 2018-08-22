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Мама, это я: подробности разговора Сенцова с матерью

Незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов смог поговорить с матерью, Людмилой Георгиевной. По ее словам, сын стал давать указания, что нужно делать его детям.

Об этом сообщает Радио Свобода.

– Да, вы знаете, это такая радость. Он говорит: “Мама, это я”. Верите или нет, говорить не могу, я его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить – вообще не знаю. Потом уже успокоилась. Он хотел с Алиной (дочерью – Ред.) поговорить, а Алина у нас в разъездах. Поговорили. Затем он уже начал мне говорить, что делать Алине, что делать… Я так засмеялась, говорю: “Сынок, сейчас я поняла, что это ты, что ты жив …”. Если указания нам начал давать. Все нормально, – рассказала Людмила Георгиевна.

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Комментируя вопрос о судьбе ее письма президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Олега, мать рассказала:

– Пришел какой-то ответ, что письмо перенаправлено в администрацию президента. Второй ответ пришел, что письмо отправили в лагерь, исправительную колонию. И там написано, что помилование, процесс помилования начнется, когда осужденный напишет прошение о помиловании на имя президента, – сказала она.

К слову, 21 августа – сотый день голодовки Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Все, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.

Фото: Радио Свобода.

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