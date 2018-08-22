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Нападение на Гандзюк: подозреваемые признались в преступлении

Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.

Об этом в комментарии Громадському сказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По словам Тракало, причастность подозреваемых к нападению подтверждается доказательствами и показаниями, которые получило следствие.

Четверо задержанных заявили, что получали предложение совершить нападение на Гандзюк за деньги.

На вопрос, нужно ли проводить в полиции служебное расследование за задержание и арест Николая Новикова, который оказался невиновным в этом деле, Тракало сказал, что на момент задержания Новикова в полиции были основания для того, чтобы задержать данного гражданина и провести проверку.

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. В МВД сообщили, что Новиков имеет право судиться с полицией.

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Напомним, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк.

Фото: Катерина Гандзюк

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