Неотложная помощь в Киеве меняет номер – дата

В Киеве с 1 сентября неотложная медицинская помощь заработает в новом формате.

В столице с 1 сентября неотложная медицинская помощь заработает в более мобильном формате, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

– Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер 103. Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер “неотложки” своего района, а взамен появляется контроль по вызову уже на этапе его получения.

Ведь известно, что ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента автоматически идентифицируется. Поэтому мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать, – говорится в сообщении

Во-вторых, по ее словам, все вызовы будет принимать специалист, который способен мгновенно сориентироваться, на самом ли деле нужна “неотложная помощь” или достаточно направить “скорую”.

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Таким образом, киевляне будут получать необходимую медпомощь вовремя.

Гинзбург также отметила, что оказание неотложной медпомощи ежедневно осуществляется семейными врачами, педиатрами и терапевтами с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 15.00 в выходные и праздничные дни, в соответствии с договорами о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, которые Центры первичной медико-санитарной помощи Киева заключили с Национальной службой здоровья Украины.

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