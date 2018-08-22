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Обмен пленными: Киев готов помиловать еще двух граждан РФ

Украинская сторона готова помиловать двух россиян для обмена на украинских военнослужащих, находящихся на Донбассе.

Такое предложение озвучили на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, сообщает первый вице-спикер представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

– Украинская сторона ищет все возможные пути для разблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам. Украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более 3 лет незаконно удерживают в Донбассе, – пишет Геращенко.

Также украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение длительного времени от России не поступило никакого (ни устного, ни письменного ответа) по предложению Киева передать им россиян, совершивших преступления, в обмен на украинцев в российских тюрьмах.

Читайте: Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных

Как сообщалось, 22 россиянина, осужденных за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Россия на эти призывы не реагирует.

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