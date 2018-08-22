Падение гривны возобновилось – на сколько вырос курс доллара

Курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на 13 копеек.
В среду, 22 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 13,0 коп до 27,6703 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,67 коп – до 28,0290 грн. Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи – 27,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 26,43 коп и составляет 31,7533 грн, средний курс продажи вырос на 33,53 коп до 32,4267. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле – также за 32,0 грн.
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К слову, в Нацбанке Украины спрогнозировали колебания курса доллара перед выборами в Украине в 2019 году.
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