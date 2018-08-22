После убийства патрульного в Харькове появятся специальные бронегруппы

После перестрелки в Харькове, в результате которой погиб патрульный, полицейским выдадут бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Харьковской области.

Сегодня в Харькове прошла церемония прощания с полицейским Дмитрием Кириенко, который погиб в результате стрельбы у харьковского городского совета.

– Мы будем укреплять наши силы, чтобы избежать в будущем трагических потерь среди личного состава. Поэтому в ближайшее время патрульным будут выданы бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие, – указал замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

По его словам, так называемые “бронегруппы” будут реагировать на те вызовы, где есть угроза жизни людей.

– Я дал поручение руководителю ГУНП в Харьковской области, и уже сегодня будут усилены наряды работниками полиции с автоматическим оружием, которые будут нести службу в городе Харькове, – сказал он, добавив, что эти группы будут работать отдельными экипажами.

Эти бронегруппы будут действовать постоянно и будут дежурить в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова.

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Напомним, жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой.

Фото: Yaroslav Veretin/Dreamstime.com, Національна поліція