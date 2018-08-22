Начало учебного года: на Донбассе объявили бессрочное прекращению огня

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает свою полную преданность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Так, стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

– Для мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом, – пишет Олифер.

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Постоянная и устойчивая отмена оружия на Донбассе должна сопровождаться мониторингом и верификацией со стороны СММ ОБСЕ в режиме 24/7 и предоставлением гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ.

Работа СММ ОБСЕ должна происходить, в том числе, вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы с созданием зон безопасности в этих пограничных участках, а также в районе, свободном от тяжелых вооружений и военной техники в пределах н.п. Кальмиусское, Кумачово, Саханка, Новоазовск.

Особенно остро стоит вопрос возвращения к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Напомним, за прошедшие сутки враг 24 раза открывал огонь по ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе 4 раза – с запрещенного вооружения. Двух военных ранены.