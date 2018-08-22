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Погода в Украине на сегодня, 22 августа (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, жарче всего традиционно будет на юге страны – до +31, на градус ниже на Закарпатье.

В восточных областях +28, в центре – от 26 до 28 градусов тепла.

На западе и севере преимущественно +25, местами не выше +23.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня до 25 выше нуля.

Читайте: Жара или грозы – погода на неделю в Украине

Ранее мы писали, какой будет погода на День независимости Украины.

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