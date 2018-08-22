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США предупредили Москву об ответе за Сенцова

Соединенные Штаты в очередной раз потребовали от России освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного российским судом за террористическую деятельность в Крыму.

– Соединенные Штаты глубоко озабочены ухудшением здоровья (Сенцова. – Ред.), и в очередной раз требуют от России немедленно освободить его и других украинских граждан, незаконно содержащихся в заключении в России, – говорится в заявлении госдепа в связи со 100 днями голодовки, объявленной Сенцовым, пишет Интерфакс-Украина.

В заявлении отмечается, что Вашингтон “обеспокоен в связи с возможной кончиной невинного человека в российской тюрьме”.

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– Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неизбежно выльется в призывы привлечь к ответственности тех официальных представителей, которые имеют к этому отношение, – предупреждает госдеп США.

Как сообщалось, в России заявили, что будут принудительно кормить Олега Сенцова.

Фото: УНИАН

 

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